Tunisie : Retour du Festival Manarat après trois ans d’absence

Le Festival du Cinéma méditerranéen de Tunisie (Manarat) sera de retour du 1er au 7 juillet 2022. La 3e édition se tiendra sur six plages différentes de la Tunisie.

La 3e édition du Festival Manarat devait initialement avoir lieu au début de la saison estivale de l’année 2020, mais a dû être reporté à l’année 2021 puis à l’année 2022 à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Après trois années d’absence, le festival sera de retour au mois de juillet sur les plages de La Marsa, de Hammam Lif, de Nabeul, de Bizerte, de Monastir et de Kerkenah. C’est ce que vient d’annoncer le comité d’organisation du Festival qui se tient sous la direction artistique de la productrice Dora Bouchoucha.

Lancé en 2018 par le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie et avec le soutien de la BIAT et du CNC (France), le festival Manarat met à la lumière sur les dernières productions cinématographiques des deux rives de la Méditerranée, dans un concept innovant, festif et estival qui met à l’honneur un cinéma d’auteur engagé et représentatif de la diversité du cinéma méditerranéen.

F.B