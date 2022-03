A propos du réseau international de trafic de drogue démantelé et la saisie de 2 kg d’héroïne à Hammam-Lif

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) est revenue, ce mercredi 16 mars 2022, sur le démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue opérant entre la Tunisie et un pays européen, en affirmant avoir saisi près de 2 Kg d’héroïne, en possession de 3 femmes à Hammam-Lif (banlieue sud de Tunis).

Dans son communiqué, la DGSN a indiqué que l’opération a été menée par la brigade des stupéfiants et la police judiciaire qui ont effectué une descente au domicile de 3 femmes, qui sont à la tête de ce réseau et qui était en possession de près de 2 Kg d’héroïne, dont la valeur est estimée à plus de 600.000 dinars, d’une somme d’argent s’élevant à 2.000 dinars, fruit de ce trafic, ainsi que d’une voiture de luxe .

L’enquête a également permis l’arrestation d’un individu, également membre de ce réseau et d’identifier d’autres complices, qui font désormais l’objet d’un mandat de recherche.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des 4 dealers et la poursuite de l’enquête.

Y. N.