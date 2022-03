Meeting de Charjah : Yassine Guenichi et Ahmed Ben Moslah offrent deux nouvelles médailles d’or à la Tunisie

L’équipe de Tunisie a ajouté deux médailles d’or à son compteur au meeting international de para-athlétisme de Charjah signées Yassine Guenichi et Ahmed Ben Moslah.

La Fédération tunisienne des sports pour handicapés vient d’annoncer ce mercredi 16 mars 2022, que Yassine Guenichi, entraîné par Anwer Zeghab, a décroché la médaille d’or au lancer de poids, battant au passage son propre record (15,76 mètres).







Dans la même discipline, mais dans une catégorie différente, Ahmed Ben Moslah (entraîné par Taher Chelbi) a également décroché l’or, ce soir, se réjouit la Fédération.

Rappelons que depuis le début de la compétition, Walid Katila a remporté 3 médailles d’or ( 800m, 100m et 200m T34) et Nourhein Belhaj Salem l’or au lancer du poids et l’argent au lancer du disque.

Y. N.