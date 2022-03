Tunisie : L’organisation Afreecan connecte une école primaire à Sejnane (Photos)

Tweet Share Messenger

L’organisation humanitaire à but non lucratif Afreecan a équipé une école primaire située à Sejnane (gouvernorat de Bizerte) d’une salle informatique, afin de permettre aux élèves qui y sont d’être connectés à internet, et ce, dans le cadre de sa campagne contre «l’analphabétisme numérique ou l’illectronisme» (utilisation d’internet, recherche sur le net, traitement de texte, etc.).

«Même pendant les vacances, les élèves sont venus découvrir leur nouvelle salle informatique connectée (et de projection pour les films et les vidéos éducatives). Leurs sourires de joie nous donnent la force pour ne jamais arrêter le combat pour l’éducation et la culture en Tunisie», lit-on sur la page Facebook de l’organisation, qui appelle à la soutenir pour aménager d’autres salles informatiques connectées dans d’autres écoles.













C. B. Y.