Tunisie-Présidence : Le gouverneur de Jendouba démis de ses fonctions

Tweet Share Messenger

Par décret présidentiel le chef de l’État Kaïs Saïed a décidé, aujourd’hui, jeudi 17 mars 2022, de mettre fin aux fonctions du gouverneur de Jendouba, Ali Marmouri.

C’est ce qu’indique un communiqué de la présidence, publié ce soir, sans préciser les raisons de cette décision concernant Ali Marmouri, en poste depuis février 2019, et qui était auparavant à la tête du gouvernorat de Zaghouan, poste auquel il avait été nommé en octobre 2017.

On notera par ailleurs, que M. Marmouri a été au cœur d’une polémique, la semaine dernière, après la fermeture de 3 unités touristiques, dans la région, pour 15 jours et a notamment été accusé de harcèlement et de menace par le propriétaire d’un hôtel à Tabarka, Nabil Ben Abdallah.

Ce dernier a affirmé, dans une déclaration à Jawhara FM, que le gouverneur lui avait demandé d’héberger gratuitement le premier délégué, nouvellement nommé. Ce qu’il a refusé et cela n’aurait pas plus au responsable : «Il m’a menacé en me lançant, c’est l’autorité qui vous parle…», avait déploré l’hôtelier, ajoutant avoir pris contact avec le ministère de l’Intérieur et le ministère du Tourisme à ce propos.

Y. N.