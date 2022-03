Steg-Tunisie : Les zones concernées par les coupures d’électricité prévues dimanche 20 mars

La Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg), a annoncé que des coupures d’électricité sont prévues, dimanche prochain, 20 mars 2022, et ce, de 8h à 15h dans différentes zones et quartiers de trois gouvernorats du pays.

Dans un communiqué, la Steg indique que des travaux de maintenance des réseaux de distribution sont prévus demain, en précisant que ces coupures sont attendues dans des zones relevant des gouvernorats de Sousse , de Monastir et de Sfax :

Sousse : Khezama Gharbia – Sahloul – Jawhra – Oued Ghnim- Immeuble SNIT- KOURIAT dans le lotissement des Casernes – cité Bouhssina, route du Stade Olympique et la cité résidentielle derrière la salle couverte;

Monastir : toute la ville d’El Masdour ainsi que sa zone industrielle;

Sfax : Route de Gabès du kilomètre 3 au km 7.

Le retour à la normale sera progressif et en fonction de l’avancement des travaux, affirme la Steg dans son communiqué.

Y. N.