Dilou annonce la libération de l’ancien bâtonnier Abderrazak Kilani

Samir Dilou a annoncé dans l’après-midi de ce lundi 22 mars 2022, la libération de l’ancien bâtonnier Abderrazak Kilani.

Information également confirmée par Me Inès Harrath et le député (gelé) de la coalition islamiste Al-Karama, Seifeddine Makhlouf, qui s’est également réjouit de la libération de Me Kilani.

Rappelons que ce dernier a fait l’objet d’un mandat de dépôt, le 2 mars courant, après des poursuites engagées suite à une altercation avec des agents sécuritaires assurant la garde, à l’hôpital Habib Bougatfa de Bizerte, de son client, le député (gelé) du parti islamiste Ennahdha et ancien ministre de la Justice Noureddine Bhiri, alors en résidence surveillée.

Y. N.