Tunisie : Accident entre deux trains à Jebel Jelloud

Une collision entre deux trains, celui de la banlieue sud de Tunis et celui reliant Sousse et Tunis, a eu lieu ce matin du lundi 21 mars 2022, entre la station de Barcelone et celle de Jebel Jelloud.

L’accident a fait 65 blessés, lesquels ont été transportés aux hôpitaux des environs d’après le directeur régional de la Protection civile.

C. B. Y.