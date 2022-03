Riyeda Challenge : LA BNA récompense l’esprit entrepreneurial innovant

En marge de la 9ème édition du Salon de l’entrepreneuriat Riyeda 2022, qui rassemble entrepreneurs et startuppers et, en tant que partenaire officiel de cet événement, la Banque nationale agricole (BNA) apporte son soutien au concours Riyeda challenge et récompense ainsi l’esprit innovant et compétitif chez les jeunes entrepreneurs.

L’objectif majeur est d’identifier des porteurs de projets innovants ayant un besoin d’accompagnement et de financement et de les aider à accéder aux nouveaux marchés. A ce titre, des récompenses ont été attribuées par la BNA aux trois lauréats de cette compétition.

La culture entrepreneuriale fait partie intégrante de la stratégie de la BNA, en se rattachant principalement à l’encadrement des initiatives de développement régional et de création de l’emploi.

Favoriser l’esprit entrepreneurial est un engagement noble auquel la BNA s’associe avec beaucoup de volonté et d’optimisme.