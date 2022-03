Tunisie : Exposition de l’artiste ukrainienne Iulia Nosar à la galerie Musk & Amber

La galerie Musk and Amber au Lac 1 accueille en ce moment et jusqu’au 8 avril l’exposition « Les reflets intemporels » de l’artiste ukrainienne Iulia Nosar.

L’exposition « Les reflets intemporels » est présentée en exclusivité chez Musk and Amber, un voyage poétique à travers les époques et les mouvements artistiques qui ont inspiré l’artiste ukrainienne Iulia Nosar.

Sculptrice de formation, l’artiste ukrainienne travaille sur le métissage et les fusions des influences artistiques européennes. « Là où menace l’obscurantisme, elle est le visage lumineux de l’Espoir. Celui que vous révèle l’âme et la délicatesse de ses peintures photographiques. Ici les Arts et les Histoires, les Racines et les Inspirations se mêlent et jaillissent de ses œuvres », indique le communiqué de la galerie qui a souhaité offrir un espace de liberté totale à l’artiste.

« La Démocratie est un combat, l’Ukraine est un combat, l’Art est un combat, la Femme est un combat…! »

F.B