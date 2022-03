Grand Prix de Dubaï : Nourhein Belhaj Salem décroche une médaille de bronze

Tweet Share Messenger

La jeune championne tunisienne Nourhein Belhaj Salem a remporté, cet après-midi, mardi 22 mars 2022, une médaille de bronze au lancer du disque au Grand Prix de Dubaï.

C’est ce qu’indique la Fédération tunisienne des sports pour les handicapés, en précisant que Nourhein Belhaj Salem a également battu son propre record (18,89m).

Rappelons que la championne tunisienne venait de remporter, la semaine dernière,lors du Meeting de Charjah, l’or au lancer du poids et l’argent au lancer du disque.

Au deuxième jour du Grand Prix de Dubaï qui regroupe 446 athlètes de 43 différents pays, la Tunisie compte 6 médailles signées Raoua Tlili (or), Walid Katila (2 en or), Ahmed Ben Moslah (or), Mohamed Farhat Chida (or) et Nourhein Belhaj Salem (bronze).

Y. N.