Tunisie – Santé : Crêpage de chignons au sein de la famille pharmacienne

A la suite de la sortie médiatique, la semaine dernière, de Nadhem Chakri, président de l’Association des pharmaciens tunisiens (APT) qui a tiré la sonnette d’alarme sur la pénurie et les ruptures de stocks de médicaments en Tunisie, Ali Basli, président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie (CNOPT) ne pouvait garder le silence. En effet, les chiffres cités par M. Chakri étaient glaçants: 721 médicaments manquent à l’appel dans nos pharmacies!

Répondant à Nadhem Chakri, sans le nommer, sur Mosaïque FM, M. Basli balaie d’un revers de la main ce qu’il considère comme étant un «affolement très exagéré» de son collègue de l’APT. Il n’y a vraiment pas de rupture de stocks. «Nous sommes loin, très loin, de cela», insiste-t-il, tout en admettant que les manques dépasseraient à peine une petite quarantaine de médicaments, seulement.

Le président du CNOPT attire l’attention de son collègue de l’APT – sans le nommer, encore une fois – sur le fait que l’approvisionnement en médicaments et leur consommation par les citoyens tunisiens sont cycliques ou saisonniers. «Il y a ainsi des hauts et des bas. Tout le monde de la pharmacie a connaissance de ce phénomène. N’en rajoutons pas, s’il vous plait!»

Messieurs les pharmaciens, y a-t-il un arbitre dans la salle qui puisse vous départager et nous rassurer que, pour ça, nos besoins seront satisfaits et que notre pays est capable d’honorer ses engagements et qu’il paiera les laboratoires étrangers?

M. Ch.