Tunisie : Un rapport de la société civile montre que l’Etat ne respecte pas les droits et libertés des citoyens

Un rapport de la société civile tunisienne concernant une étude sur le respect des droits de l’homme dans le pays montre que l’Etat ne respecte ni les droits ni les libertés des citoyens, d’après le professeur de droit et représentant du Collectif civil pour les libertés individuelles, Seïf Ayadi.

Intervenu, ce mercredi 23 mars 2022, sur Mosaïque FM, M. Ayadi a indiqué que ce rapport tient sa valeur de l’engagement de l’Etat envers ses obligations, soulignant qu’il sera présenté devant la commission des droits de l’homme à Genève, en Suisse, en novembre 2022.

Et d’ajouter que d’après l’étude en question, la violence policière et l’impunité font partie des violations les plus fréquentes.

C. B. Y.