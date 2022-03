Kairouan : Après 4 jours de recherches, le corps sans vie de l’homme emporté par les eaux, retrouvé à Oued Maarouf (Photos)

Le Syndicat de la protection civile de Kairouan a annoncé que les agents ont retrouvé, ce jeudi 24 mars 2022, le corps de l’homme emporté, il y a 4 jours, par les eaux à Oued Maarouf à Oueslatia.

Depuis la disparition , après les intempéries, de cet homme âgé et souffrant de troubles, connu sous le surnom de « Essayed Barouta », la protection civile n’a pas cessé les recherches dans les oueds de la zone, aidée par différentes unités, notamment par celle des plongeurs.





















Ces derniers ont fini par retrouver le corps de ma victime et l’opération de repêchage est en cours précise le Syndicat de la protection civile, en remerciant les agents pour leur dévouement et engagement et en présentant ses condoléances à la famille et aux proches du disparu.

Y. N.