Colloque à Beit Al-Hikma : «La langue espagnole à la frontière»

Le département des lettres de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beït Al-Hikma) et l’Institut Cervantès, avec la collaboration de l’ambassade d’Espagne en Tunisie, organisent un colloque autour du thème de «La langue espagnole à la frontière».

Le colloque, qui se tiendra le lundi 28 mars 2022, à partir de 15h00, au siège de l’académie à Carthage, discutera des questions dans deux domaines différents et complémentaires, linguistique et grammatical, et dans les deux langues, l’arabe et l’espagnol.