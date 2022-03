Le violoncelliste américain Yo-Yo Ma clôture Jazz à Carthage 2022

Jaz à Carthage (Extended session) sera clôturé ce soir à l’Opéra de Tunis à la Cité de la Culture avec un concert du violoncelliste américain Yo-Yo Ma.

Le festival Jazz à Carthage a marqué son grand retour ce mois après plusieurs reports et annulations à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Le festival est revenu dans un nouveau format baptisé « Extended session » à la Cité de la Culture avec quatre trois grandes soirées et trois projets artistiques tunisiens et internationaux.

Après Amine Mraihi, Alia Sellami et Lucy Woodward, Jazz à Carthage sera clôturé en beauté ce soir avec un concert instrumental dédié à l’œuvre du grand compositeur allemand Jean-Sébastien Bach, assuré par le célèbre violoncelliste américain d’origine chinoise Yo-Yo Man. La direction du festival a annoncé que le concert sera donné à guichet fermé.

F.B