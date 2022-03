Pour un meilleur accès à la langue et à la culture espagnoles en Tunisie

Le directeur général de l’Institut Cervantes Luis García Montero est en ce moment en visite en Tunisie pour renforcer la présence de l’espagnol et de sa culture dans notre pays.

Accroître la présence de la langue espagnole et de sa culture, renforcer l’enseignement de l’espagnol dans les universités et les écoles secondaires et promouvoir les synergies entre le tissu culturel tunisien et l’espagnol font le sujet de la visite de Luis García Montero, directeur de l’Institut Cervantes qui rencontrera la ministre des Affaires culturelles, ainsi que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

García Montero discutera de l’augmentation du nombre de cours d’espagnol dans l’enseignement secondaire et supérieur et plaidera pour que le système éducatif tunisien homologue le DELE (diplôme officiel internationalement reconnu qui certifie le niveau de connaissance de l’espagnol, délivré par l’Institut Cervantes au nom du ministère espagnol de l’éducation), mais également de la promotion d’un plus grand nombre de postes de professeurs dans les universités tunisiennes et l’augmentation des bourses permettant aux étudiants espagnols de suivre des cours intensifs d’arabe dans les pays du Maghreb.

García Montero proposera également une série d’initiatives visant à renforcer les relations hispano-tunisiennes, à travers la décentralisation de la culture en dehors de la capitale, et la promotion des rencontres bilatérales avec l’Espagne dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée.

F.B avec communiqué