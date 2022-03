Hichem Ajbouni : «Le Conseil de sécurité nationale réuni pour attaquer les opposants à Saïed»

Tweet Share Messenger

A travers un statut Facebook, le dirigeant du Courant démocrate (Attayar), Hichem Ajbouni, a critiqué la réunion du Conseil de sécurité nationale tenue hier, lundi 28 mars 2022, estimant que son objectif était de servir les intérêts politiques du président de la république, Kaïs Saïed.

«Un Conseil de sécurité nationale de nouveau réuni non pour étudier les dangers qui menacent la sécurité nationale du fait de l’étouffante crise économique et sociale et des répercussions de la guerre russo-occidentale, mais plutôt pour attaquer les opposants à Kaïs Saïed et les intimider avec l’armée et la police», a-t-il écrit.

«Kaïs Saïed qui a renversé la constitution en vertu du décret présidentiel n°117 du 22 septembre 2021, a beaucoup parlé hier du respect de la constitution et des principes de droit qu’il a enseignés pendant 30 ans, lui qui les a totalement violés et qui a annulé toute autorité de contrôle légale sur ses décisions et décrets».

C. B. Y.