Tunisie : Ghannouchi appelé à respecter la volonté du peuple et à ne pas porter atteinte à l’unité de l’État (Afek Tounes)

Tweet Share Messenger

Afek Tounes s’est exprimé sur les derniers évènements politiques notamment la réunion du bureau de l’Assemblée gelée à l’issue de laquelle il a été décidé d’organiser une séance plénière, le 30 mars, afin de mettre fin aux mesures exceptionnelles décidées par le président de la république le 25 juillet dernier.

Dans un communiqué publié ce mardi 29 mars 2022, Afek Tounes a d’abord exprimé son refus catégorique d’un retour au système politique d’avant le 25 juillet, appelant de ce fait Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahdha et qui présidait le parlement à «respecter la volonté du peuple tunisien en ce qui concerne le changement et la réforme et à cesser immédiatement ses tentatives de porter atteinte à l’unité de l’État et à ses institutions».

D’autre part, Afek Tounes estime que la situation actuelle et les tentatives menées par certaines parties pour revenir à la période d’avant le 25 juillet, est le résultat direct de ce qu’il a qualifié de «blocage du processus de réforme politique» ainsi que de la démarche unilatérale du président de la république qui a exclu les organisations et les partis politiques : «Ce qui a conduit à une déviation progressive vers l’autocratie au lieu d’entreprendre des réformes dans la voie de la transition démocratique».

Afek Tounes a également appelé toutes les parties prenantes à rejeter les tiraillements politiques abusifs et à concentrer tous les efforts pour sauver le pays et parvenir à des solutions concrètes pour améliorer la situation financière, économique et sociale afin de faire face à une grave crise.

Y. N.