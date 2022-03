Tunisie vs Mali en live streaming : Éliminatoires pour la Coupe du monde

Match retour pour les aigles de Carthage après un but précieu et une victoire arraché au match aller à Kinshasa. La qualification pour le mondiale de Qatar étant à portée de main, le match Tunisie vs Mali sera marqué par l’absence de Wahbi Khazri et le retour de Bilel Ifa. En direct, 20h30 heure Tunis au Stade Olympique de Radès.

Tunisie vs Mali en live streaming : match retour éliminatoires Coupe du monde Qatar 2022 | Direct | Live :