Plénière de l’Assemblée gelée : Les députés seront poursuivis pour complot contre la sûreté de l’État

Kaïs Saïed, qui a annoncé, dans la soirée de ce mercredi 30 mars 2022, à l’issue du Conseil de sécurité nationale, la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a indiqué que la plénière est illégitime et que ses organisateurs ne parviendront pas à diviser les Tunisiens ni à porter atteinte à l’État et à ses institutions.

«Leur plénière n’a aucune valeur car les travaux de l’Assemblée sont gelés depuis le 25 juillet et que de ce fait, les décisions qu’ils ont prises n’ont aucune valeurs, d’autant qu’ils cherchent à comploter contre la sûreté de l’État et à diviser les Tunisiens et on ne permettra jamais de tels abus», a-t-il encore lancé qualifiant ladite plénière de coup d’État raté, et en indiquant que le devoir national l’a poussé à dissoudre l’Assemblée.

«Tous ceux qui tenteront d’avoir recours à la violence, devront faire face à la loi et à nos forces sécuritaires et armées et ce toujours par la loi…l’État n’est pas un jouet entre les mains de ceux qui ont voulu tenter un coup d’État«», a-t-il par ailleurs prévenu, en rappelant que la dissolution de l’Assemblée est une décision prise pour protéger le pays et le peuple.

Y. N.