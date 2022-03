Quel soutien aux industries culturelles et créatives en Tunisie ?

Le programme Tfanen-Tunisie créative a organisé une conférence débat sur le thème : «Quel soutien aux industries culturelles et créatives en Tunisie?», le mardi 29 mars 2022 au Palais du Baron d’Erlanger à Sidi Bou Saïd, au nord de Tunis.

Au cours de cette conférence-débat, modérée par Brahim Nabli, facilitateur de Tfanen, la «Feuille de route pour le développement des industries culturelles et créatives (ICC) en Tunisie» proposée au ministère des Affaires culturelles par le cabinet Matine Consulting (Wissem Ghorbel et Hamza Feki) a été débattue avec l’audience composée des représentants du ministère, des acteurs du secteur culturel et de la communauté internationale.

Cette feuille de route s’appuie sur la production des données absolument inédites sur le poid, l’emploi et la place de l’informel dans les différentes filières de l’économie créative. Elle fait partie des 13 missions de l’Initiative Services Publics de Tfanen-Tunisie Créative, menée en étroite collaboration avec le ministère des Affaires culturelles, avec pour objectif la modernisation des politiques culturelles en Tunisie.

Tfanen-Tunisie Créative est un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’appui au secteur de la culture en Tunisie (Pact) du ministère des Affaires culturelles.

Le projet est une collaboration du réseau Eunic (Instituts culturels nationaux de l’Union Européenne), mis en œuvre par le British Council.

