Lancement des nouveaux camions MAN TG : L’objectif est de consolider la fiabilité et de la robustesse de la génération précédente

Pour le lancement de la nouvelle génération des camions MAN TG, le concessionnaire Alpha International Tunisie (AIT) a organisé hier, mercredi 31 mars 2022, une réception et une conférence de presse animée par Moncef Klibi, directeur général, Jimmy El-Khoury, responsable ingénierie produits et commerciale, et Imen Makni, directrice marketing et communication chez AIT, et ce, en pleine nature, chez la table d’hôtes Borj Lella, à Béja.

Par Cherif Ben Younès

«La nouvelle génération de camions MAN TG offre de nouveaux systèmes d’assistance, ainsi que des équipements connectés permettant notamment d’améliorer la sécurité routière», a affirmé M. Klibi, assurant que la réduction de la consommation de carburant sera, également, significative par rapport à la génération précédente.

Présent également, de manière virtuelle, Noel Macaron, directeur des ventes internationales, Centre Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine (MEA&LA), a adressé un message aux futurs clients des camions MAN TG…

«Avec cette nouvelle génération, vous allez continuer à bénéficier de camions robustes, fiables et ayant fait leurs preuves en Europe. MAN reste votre marque partenaire dans le domaine du transport, du courrier, de la construction et de la distribution», a-t-il déclaré.

Une nouvelle gamme adaptée à un large éventail d’applications dans diverses topographies et conditions d’exploitation

M. Macaron a, par ailleurs, affirmé que le lancement de ces camions en Tunisie est un moment très important, «étant donné que ceux-ci sont construits pour être capables de résister à une utilisation intensive au cours d’une durée typique d’exploitation, tout en offrant les meilleures performances de leur catégorie».

Et de conclure que les clients bénéficieront d’un temps de fonctionnement optimal et d’un coût total attractif.

En effet, la nouvelle gamme est un exemple de solutions durables, qui reflète, selon le concessionnaire, la compétence et l’expérience acquise depuis plusieurs années de l’équipe d’ingénieurs de MAN Truck & Bus. Une équipe qui s’est toujours souciée de fournir des véhicules robustes, fiables et efficaces.

Ces camions devraient illustrer également la qualité de construction des usines MAN, dont la mise au point s’est basée sur les retours des clients, et ce, dans l’objectif de leur fournir des véhicules qui répondent à leurs exigences opérationnelles aussi bien pour le présent que pour l’avenir.

Un groupe moteur amélioré pour assurer la continuité de la fiabilité, l’efficacité et la haute performance avérées

Le responsable a, d’autre part, énuméré les particularité de ces nouveaux camions, qui garantiront, selon lui, des performances maximales sur les chantiers :

– Un système de commande de vitesse robotisé (Man TipMatic), avec des fonctions, telles que le dégagement du véhicule par balancement, et des programmes de conduite, notamment tout terrain, spécifiques à l’application;

– Des points à réducteurs planétaires à force motrice élevée et une grande garde au sol, ainsi qu’un tandem d’essieux hypoïdes léger pour une charge utile accrue;

– Une transmission intégrale permanente ou crabotable selon les caractéristiques du fonctionnement, ainsi que des applications de traction plus longues;

– Un véhicule industriel à 100% depuis plus de 100 ans;

– Une gamme de services post-achat optimisée pour chaque pays;

– Un tableau de bord ergonomique centré sur le conducteur, avec une réception par niveau offrant une visibilité et une accessibilité optimales;

– Une commande MAN EasyControl dans la porte du conducteur;

– Un confort élevé pendant les pauses grâce à une tablette repliable devant le siège convoyeur.

La gamme de moteurs a donc pour objectif d’offrir des performances élevées et constantes sur de longs cycles, MAN étant le seul constructeur de camions, selon AIT, à proposer des moteurs conformes aux normes d’émissions Euro 2 à 4, 5 et 6d, selon le modèle choisi.

«Des améliorations substantielles sur le produit, ainsi que dans les domaines de la maintenance et de l’entretien, permettent de réduire les coûts liés à la durée de vie. Ces camions offrent également des avantages significatifs en termes de charge utile pour les secteurs d’application sensibles au poids», lit-on dans le communiqué de presse d’Alpha international Tunisie.

Le conducteur au centre des préoccupations

Dans le même contexte, le concessionnaire affirme que MAN a conservé ce qui a déjà fait ses preuves dans le passé, tout en s’efforçant de le rendre encore plus efficient, ajoutant que les nouveaux camions seront aussi performants que ceux d’avant «car la chaîne cinématique conserve les caractéristiques de la génération précédente».

L’optimisation du temps de fonctionnement et disponibilité maximale tout au long de la durée d’exploitation s’illustre également, selon AIT, avec une nouvelle architecture électronique simplifiée et fiable qui «soutient encore mieux les fonctionnalités des camions et rend la nouvelle génération de camions MAN particulièrement adaptée à l’avenir».

En somme, la nouvelle génération des camions MAN TG place le conducteur au centre de ses préoccupations, et tente de lui offrir une efficience, une rentabilité et un confort incontournables…

«Afin d’optimiser le poste de travail dans le camion, les performances et la motivation du conducteur doivent être mises au premier plan. C’est pourquoi la nouvelle génération de camions MAN fait des termes convivialité, ergonomie optimale, utilisation plus intuitive et fiabilité, des standards. Il y a aussi l’aspect de l’espace optimal – un concept de rangement bien pensé et un confort de sommeil parfait. Le résultat final est un conducteur bien reposé, confortable et alerte à tout moment, ce qui conduit à des opérations plus sûres et efficaces à chaque fois. Par ailleurs, Alpha International Tunisie propose de les aider à adopter des méthodes de conduite plus efficaces en termes de consommation et plus sûres», détaille le concessionnaire.

Des camions qui ont déjà fait leurs preuves

AIT a également souligné le rôle des partenaires dans le succès de MAN, à l’instar du concessionnaire tunisien lui-même, qui assure avoir réalisé un excellent travail pour obtenir la satisfaction des clients.

«Dotée d’un nouveau style d’habitacle, la nouvelle gamme TG arbore un aspect qui le distingue de ses concurrents, alliant l’esthétique à l’efficacité fonctionnelle. Ces véhicules offrent les plus hauts niveaux de fiabilité et d’efficacité dans diverses applications et conditions d’utilisation», souligne, par ailleurs, le concessionnaire.

Notons enfin que MAN a obtenu le prix du Camion International de l’Année en 2021, soit la récompense la plus prestigieuse pour les véhicules commerciaux. En effet, 24 journalistes de la presse professionnelle, à travers le monde, ont élu le TGX de MAN comme meilleur nouveau camion. Ce dernier ayant convaincu le jury, notamment, grâce à ses équipements multimédia et ses fonctions d’aide à la conduite intuitive, en plus du confort qu’il offre.