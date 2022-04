Layali Ramadan : Un programme culturel ramadanesque à l’Institut Français de Tunisie

L’Institut Français de Tunisie (IFT) accueillera tout au long du mois de ramadan des rencontres autour de la musique, de la littérature, du cinéma …

Après deux d’années d’absence, les soirées ramadanesques sont de retour à l’IFT. Un programme de taille vient d’être annoncé pour célébrer ces retrouvailles à belle étoile.

En plus du programme du jour à la Médiathèque destiné essentiellement aux enfants, l’IFT invite le grand public à une série de rencontres qui ont lieu à la grande cours de l’institut.

Le programme musical comprendra des concerts de la chanteuse, actrice et danseuse Ghalia Benali, du duo Dali Chebli et Mhamed Ali Ben Salha avec leur projet « Denya » et du duo de jazz Omar El Ouaer et Alia Sellami.

Le 7e art sera aussi au rendez-vous avec la projection du documentaire « Oum Kalthoum, la voix du Caire » (2016) de Xavier Villetard, mais aussi le film tunisien culte « La télé arrive » (2006) de Moncef Dhouib.

Au programme également des rencontres autour de la littérature notamment avec Laëtitia Troussel-Luber, ainsi qu’une soirée intitulée « Fou d’Elsa ou Mejnoun Leïla » avec Sabrine Ghannoudi et Med Ali Ben Jemaa.

F.B