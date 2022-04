Tunisie : Journée d’initiation à la plongée sous-marine à Ezzahra

L’Université de la Manouba (UMA) et l’association Abysse Plongée organisent une seconde journée d’intégration et de découvertes, le dimanche 3 avril 2022, à partir de 9 heures, à la Piscine olympique d’Ezzahra, banlieue sud de Tunis.

L’Université de la Manouba (UMA) contribue à l’événement à travers son projet PAQ-DGSU («Clever4Huma : renforcement des capacités de l’UMA à former les citoyennes et citoyens de demain»), visant l’amélioration de la gouvernance, de la qualité des formations et des recherches, mais aussi l’incitation et l’encouragement à la culture active et citoyenne à l’intérieur et à l’extérieur de l’université.

Abysse Plongée est une association à but non lucratif porteuse du projet de Centre d’études et de recherches subaquatique, en partenariat avec l’Institut supérieur du sport et de l’éducation physique de Ksar Saïd, dans le cadre du programme «Ghodwa – Jeunesse et Environnement», appuyé par l’Institut français de Tuniset l’ambassade de France en Tunisie.

Cette seconde journée, en accès libre avec préinscription, concerne principalement les étudiants intéressés par des thématiques telles que le sport, la photographie sous-marine, l’environnement marin et sa préservation, le patrimoine subaquatique et la médecine hyperbare et vétérinaire.

Elle concerne aussi les personnes à besoins spécifiques à travers la participation des stagiaires du Centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie en collaboration avec la Fédération tunisienne de sports pour handicapés-Manouba.

Citoyens, associations, acteurs publics, entreprises privées et médias sont tous conviés à y assister.