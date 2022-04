Jeu «Marbouha» : Tunisie Télécom fait gagner plus de 420.000 dinars

Tunisie Télécom a organisé, le mercredi 30 mars 2022 à Tunis, une cérémonie de remise des prix des concours «Morbouha» et «Saga quiz», dont la totale est de plus de 420.000 dinars.

A cette occasion, le représentant de la direction centrale des affaires commerciales et du marketing de Tunisie Télécom, Ramzi Ayadi, a indiqué, dans une déclaration accordée à Kapitalis, que le nombre de gagnants dans le concours «Morbouha» est de 19, et que celui du concours «Saga quiz» est de 16..

Il a, par ailleurs, précisé que les prix, relatifs aux deux concours, consistent en 3 voitures Suzuki swift, chacune d’une valeur de 50.000 dinars, une voiture Suzuki celerio de la même valeur, et des sommes d’argent gagnés de façon quotidienne, hebdomadaire et mensuelle dont la valeur varie entre 1.000 et 40.000 dinars.

Ramzi Ayadi a, d’autre part, affirmé que le nombre de participants aux concours organisés par Tunisie Télécom a dépass, pour la première fois, le nombre de ses clients, soit un million cinq cent mille joueurs en 15 concours…

«C’est la première fois que Tunisie Télécom organise autant de concours. Il y a plus de 1.800.000 dinars à gagner et plus de 800 gagnants. Ceci est grâce à la confiance de nos clients, à la relation historique qui nous lie avec eux, et à leur fidélité. De notre côté, nous nous efforçons sans cesse de les satisfaire», a-t-il développé.

Et d’ajouter : «A l’occasion du mois de ramadan, nous avons voulu faire plaisir aux gagnants de toute la Tunisie. Plusieurs concours sont organisés depuis des années par Tunisie Télécom. Les clients sont habitués à de tels concours, d’autant plus que certains d’entre eux ont pris une dimension de divertissement culturel et social. La popularité de nos concours s’expliquent également par la crédibilité qui distingue Tunisie Télécom».

Ceux qui ont gagné la voiture Suzuki swift sont originaires de Djerba, de Mornaguia (gouvernorat de La Manouba) et de Makther (gouvernorat de Siliana).

Traduit par C. B. Y.