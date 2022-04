La France s’oppose à la dissolution du parlement en Tunisie

La porte-parole du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères en Tunisie a laissé entendre, ce mardi 5 avril 2022, lors d’un point presse, que son pays s’oppose à la dissolution récente du parlement tunisien par le président de la république Kaïs Saïed.

A la question «quelle est votre réaction à l’annonce de la dissolution du Parlement tunisien ?», sa réponse a été la suivante :

«La France marque sa préoccupation s’agissant des derniers développements en Tunisie. Elle rappelle son attachement au respect de l’État de droit et à l’indépendance de la justice. Elle souhaite le retour, dans les meilleurs délais, à un fonctionnement normal des institutions, pour pouvoir répondre à l’urgence économique et sociale.

Dans le plein respect de la souveraineté de la Tunisie, la France appelle également l’ensemble des forces politiques du pays à s’engager dans un dialogue inclusif, éviter toute forme de violence, et à préserver les acquis démocratiques du pays.

La France se tient aux côtés des Tunisiens face aux défis auxquels leur pays est confronté.»

C. B. Y.