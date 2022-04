Ezzeddine Saidane : «Le taux d’inflation dépassera les 10% à la fin de cette année»

Le taux d’inflation tunisien, qui est aujourd’hui de l’ordre de 7,2%, devrait atteindre les 10%, d’ici la fin de l’année, selon l’économiste Ezzeddine Saidane.

Intervenu, ce jeudi 7 avril 2022, sur les ondes de Shems FM, Saidane a expliqué que l’inflation signifie une augmentation du prix moyen et une diminution du niveau de vie, soulignant qu’elle a notamment pour effet de pousser les travailleurs à demander des augmentations salariales, ce qui est impossible à réaliser, selon lui, dans la situation économique actuelle du pays.

D’autre part, l’économiste a insisté sur la nécessité de parvenir à un accord, même «incomplet», avec le Fonds monétaire international (FMI).

Il a, dans le même contexte, affirmé que l’accord en question sera forcément incomplet, car le FMI ne peut pas, selon lui, accorder à la Tunisie les 4 milliards de dollars qu’elle a demandés, alors que son mode d’emploi impose à la Tunisie un plafond de 1,1 ou de 2 milliards de dollars par an.

Saidane a, par ailleurs, exprimé son étonnement face à la demande tunisienne, expliquant qu’au cas où aucun accord n’interviendrait avec le FMI, la Tunisie aurait comme seule option d’accepter la solution récemment adoptée par l’Argentine, à savoir l’obtention d’un prêt exceptionnel vu la situation exceptionnelle que traverse le pays et le danger de l’effondrement de l’État. Et ce, à condition qu’en échange il y ait une tutelle du Fonds monétaire international et des pays donateurs pour la durée du prêt, ce qui signifie la perte de la souveraineté nationale.

