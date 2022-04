L’Institut Cervantes de Tunis célèbre la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

Tweet Share Messenger

L’Institut Cervantes de Tunis organise tout au long de ce mois une série de rencontres et d’activités autour du livre et de la lecture dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

Dans le cadre de son programme de promotion de la lecture et à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (célébrée le 23 avril de chaque année), l’Institut Cervantes a concocté un programme riche et varié qui s’adresse à tout les publics à travers des ateliers, des lectures et des soirées littéraires qui ont lieu tout au llong de ce mois.

Le programme a démarré avec deux ateliers d’illustration et de musique pour le jeune public, et se poursuivra le 17 avril avec un nouvel atelier d’illustration intitulé « Don Quichotte tunisien » qui sera interprété par des artistes tunisiens.

Le 21 avril, le public aura rendez-vous avec une lecture ininterrompue de « Don Quichotte » à suivre en ligne sur les réseaux sociaux de l’Institut Cervantes, puis le lendemain avec un club de lecture dédié à Carmen Laforet où seront lus six de ses contes.

Une soirée à micro ouvert avec Dulce Maria Loynaz aura lieu le 27 avril. Et le programme sera clôturé avec le cycle Zonazine en féminin qui proposera la projection de quatre documentaires réalisés par des femmes autour du thème de la migration, et ce, sur la chaîne Vimeo de l’Institut.

F.B