Entrepreneuriat : Ignite Tunisia organise son second Hub Day

Ignite Tunisia, programme implémenté par Flat6Labs, soutenu par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par Expertise France dans le cadre du programme Innov’i – EU4Innovation, organise le deuxième cycle de son Hub Day, qui se tiendra le mardi 12 avril 2022, à partir de 21h au Mövenpick Hotel Du Lac Tunis.

Ignite Tunisia est un programme qui vise à soutenir 27 structures d’accompagnement situées dans les différentes régions de Tunisie du nord au sud et à les accompagner dans leur démarche auprès des entrepreneurs et de leurs communautés.

Le Hub Day est une journée dédiée aux présentations des 7 structures d’accompagnement, leurs stratégies, leurs objectifs et la valeur ajoutée qu’elles apportent à l’écosystème entrepreneurial tunisien en général et régional plus spécifiquement.

L’audience sera constituée de personnalités issues de différents domaines d’activités : représentants des bailleurs de fonds, des ministères et entités gouvernementales.