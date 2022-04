Hackzone, le rendez-vous de la cybersécurité en Tunisie

Tweet Share Messenger

Le Club de sécurité informatique de l’Ecole nationale des sciences de l’informatique (CSI Ensi), annonce le retour de son événement Hackzone dédié aux passionnés de cybersécurité, dont la 10e édition se tiendra les 16 et 17 avril 2022, au campus universitaire de Manouba, à l’ouest de Tunis.

Après des éditions pleines de défis qui ont répondu aux attentes des participants, CSI Ensi, qui se donne pour mission de sensibiliser le public aux menaces à la sécurité informatique, promet une nouvelle édition tout aussi réussie.

Hackzone, qui se déroule pendant 24 heures, propose des workshops dirigés par des professionnels et des experts qui ont pour but d’approfondir les questions de cybersécurité. Au programme, des conférences traitant des dernières nouveautés en matière de cybersécurité, des tendances émergentes dans ce domaine et des innovations techniques, infrastructurelles et législatives.

Durant la soirée, les participants confronteront leurs aptitudes et savoir-faire en matière de cybersécurité dans le cadre de la compétition appelée Capture The Flag (CTF). Parallèlement, des divertissements et des jeux sont organisés tout au long de la nuit.

Les vainqueurs de de la compétition CTF seront annoncés le deuxième jour.

Site Web de l’événement.

Lien de l’événement.

Page Hackzone.

Page CSI.