Ben Arous : Arrestation du braqueur qui a causé la mort d’une jeune fille à Bir El Bey

La brigade de recherche et d’investigation relevant de la garde nationale de Ben Arous a arrêté, à l’aube de ce lundi 11 avril 2022, l’individu qui a tué une jeune femme, hier, lors d’un braquage au niveau de la gare de Bir El Bey.

Ce dernier avait arraché le sac de sa victime de 18 ans pendant que le train était en marche : elle est tombée sur les rails et a été écrasée par le train, sous les yeux impuissants de sa mère qui l’accompagnait et des passagers sous le choc…Le braqueur a ensuite pris la fuite à la station suivante et s’est réfugié chez l’un de ses proches, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Le suspect de 25 ans a été identifié et a fait l’objet d’un mandat de recherche, avant d’être arrêté à l’aube de ce lundi, ajoute la même source en affirmant que deux autres individus ont été arrêtés pour avoir caché le tueur.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des trois individus et la poursuite de l’enquête.

Y. N.