Football – Ligue 1 : Programme de la dernière journée

Demain, mercredi 13 avril 2022, il y aura la première tranche des matchs de la 14e et dernière journée de Ligue 1 professionnelle de football, avant la phase des play-offs et des play-outs. Les autres rencontre se disputeront lundi prochain.

Voici le programme :

Mercredi 13 avril :

– Club africain – CS Chebbien

– US Monastirien – ES Zarzis

– AS Soliman – AS Rejiche

– ES Sahel – O Béja

Lundi 18 avril :

– ES Metlaoui – Espérance ST

– CS Sfaxien – CS Hammam-Lif

– US tataouine – Hammam Sousse

– US Ben Guerdane – CA Bizertin

C. B. Y.