Une belle participation tunisienne au Festival du Film arabe de Malmö

Plusieurs films tunisiens feront partie de la prochaine édition du Festival arabe du Film de Malmö en Suède qui aura lieu du 4 au 9 mai 2022.

Comme chaque année, le cinéma tunisien est fortement présent au Festival du Film arabe de Malmö aussi bien dans la compétition officielle que dans les sections parallèles. Considéré comme l’un des principaux festivals dédiés au cinéma arabe en Europe, l’événement cinématographique annuel récompense chaque année le meilleur des dernières productions arabes du cinéma d’auteur.

Après avoir remporté le Prix du meilleur film dans au New York City international Film, le dernier film de Néjib Belkadhi fera partie de la nouvelle édition du Festival de Malmö, qui comptera également la participation de « Une seconde vie » d’Anis Lassoued, « Streams » de Mehdi Hmili, « Last day of sun » de Kays Mejri, ainsi que le film égyptien « Souad » produit par Dora Bouchoucha.

F.B