Tarak Cherif s’entretient avec le représentant du FMI en Tunisie

Le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), Tarak Cherif, s’est entretenu, mercredi 13 avril 2022, au siège du syndicat patronal à Tunis, avec le représentant du Fonds monétaire international (FMI) en Tunisie, Marc Gérard. La discussion a porté sur les difficultés que traverse la Tunisie, ainsi que les moyens de coopération pour alléger la crise économique et financière.

La Tunisie, rappelons-le, discute actuellement avec le FMI de sa demande d’un nouveau prêt pour financer son budget de l’Etat pour l’exercice en cours et pour relancer son économie en crise.

M. Cherif a souligné l’importance du soutien du FMI à la Tunisie et de parvenir à un accord pragmatique et efficace afin de surmonter la situation économique et sociale difficile, notamment dans le contexte mondial actuel.