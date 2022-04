Démarrage du projet d’amélioration de l’environnement des eaux dans les villes tunisiennes

La cérémonie de démarrage du projet d’amélioration de l’environnement des eaux dans les villes locales a eu lieu vendredi 15 avril 2022, au siège du ministère d’Environnement, à Tunis, en présence de Leila Chikhaoui, ministre de l’Environnement, et Shimizu Shinsuke, ambassadeur du Japon en Tunisie.

Le projet sera financé par un prêt japonais d’un montant 10 871 million de yens (environ 239 millions de dinars tunisies (MDT). Il vise la réhabilitation et l’extension de 5 stations d’épuration situées à Tabarka, Béja, Jendouba, Medjez El Bab et Siliana et de 662,4 km de conduites et 43 stations de pompage, ainsi que l’acquisition de matériels d’exploitation et de maintenance,

Ce projet permettra à Office national d’assasinissement (Onas) d’améliorer ses systèmes dans les villes locales de Béja, Jendouba, Siliana, Le Kef, Bizerte, Zaghouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Kébili et Sfax, pour renforcer leur capacité de traitement des eaux usées, ce qui permettra d’éviter la contamination de l’environnement naturel par les eaux usées.

Il s’agit de protéger l’environnement et d’améliorer les conditions d’hygiène et de vie des populations.

L’ambassadeur du Japon a affirmé que dans la perspective de la Ticad 8, qui se réunira bientôt à Tunis, le Japon va également commencer un programme de coopération triangulaire avec le ministère de l’Environnement et le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (Citet) afin de partager avec les pays africains les expertises sur le traitement de déchets urbains.

Le Japon finance avec des prêts en yen en Tunisie pour contribuer àux infrastructures du pays dans les domaines de l’eau, de l’énergie, du transport, de l’agriculture, etc, Depuis le premier projet du genre, mis en oeuvre en Tunisie en 1977, on a dénombré quelque 42 projets pour un montant total d’environ 7 400 MDT (341 177 millions de yens).

Les projets les plus récents ont concerné la construction de la station de dessalement d’eau de mer à Sfax, de la centrale électrique à cycle combiné à Radès, de protection contre les inondations de l’Oued Mejerda, de construction du tronçon Gabès-Médnine de l’Autoroute trans-maghrébine et de contrôle des inondations de Grand Tunis.