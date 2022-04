Tunisie : Les nuits ramadanesques d’Ibn Rachiq du 20 au 26 avril

La Maison de Culture d’Ibn Rachiq accueille du 20 au 26 avril l’événement « Les Nuits ramadanesques d’Ibn Rachiq ».

La Maison de Culture d’Ibn Rachiq au centre-ville de Tunis vient d’annoncer son programme culturel ramadanesque qui s’étalera sur une semaine et qui réunira des concerts de musique et des représentations théâtrales.

Le programme sui démarre le mercredi 20 avril sera 100% tunisien et mettra à l’honneur des projets de musique traditionnelle tunisienne et arabe, mais également quelques unes des dernières pièces de théâtre à succès comme « Tarchika 3 » de Leila Chebbi, « La robe » de Hamadi Whaibi ou encore « Malla jaw » de Kaouther Bardi et Jalel Eddine Saâdi.

Le programme complet :

Mercredi 20 avril : Soirée musicale avec Dora Bechir ;

Jeudi 21 avril : Pièce de théâtre « Tarchika 3 » de Leila Chebi ;

Vendredi 22 avril : Soirée musicale « Machmoum » de Nafaa Alaani ;

Samedi 23 avril : Soirée musicale avec Riadh Rekik et troupe Maquamat ;

Dimanche 24 avril : Pièce de théâtre « Rouba » de Hamadi Whaibi ;

Lundi 25 avril : Pièce de théâtre : « Malla jaw » de Kaouther Bardi et Jalel Eddine Saadi ;

Mardi 26 avril : Soirée musicale avec Mehrez Abidi.

F.B