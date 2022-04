La Fipa œuvre à la relance de l’investissement extérieur en Tunisie

L’Agence de promotion des investissements étrangers (Fipa Tunisia) organise les 23 et 24 juin 2022 la 20e édition du Forum tunisien de l’investissement sous le thème «Tunisie, réformes et compétitivité», dont on attend une relance de l’investissement extérieur dont les volumes n’ont cessé de baisser au cours des dix dernières années, en raison de l’instabilité générale dans le pays.

L’événement, organisé en partenariat avec la Banque mondiale, vise à «faire la lumière sur les mesures récentes en matière d’environnement des affaires et présenter les activités compétitives qui font de la Tunisie un tremplin pour le développement productif et durable des entreprises internationales», a déclaré la Fipa.

Le forum offrira aux participants l’occasion de se familiariser avec les actions visant à renforcer l’avantage concurrentiel de certains secteurs et de saisir les opportunités pour favoriser le partenariat par le biais du réseautage.

Une plate-forme électronique sera mise en place dans le cadre de cette édition en vue d’organiser des rencontres multisectorielles ciblées impliquant les opérateurs tunisiens et étrangers. Les témoignages d’opérateurs privés installés en Tunisie lors de panels spécifiques sont destinés à mieux faire connaître les avantages compétitifs de notre pays.

La 20e édition, initialement prévue en juin 2021, a été reportée en raison de la propagation du coronavirus.

Le forum a été lancé en 2015 pour accroître les opportunités d’affaires pour les investisseurs, hommes d’affaires et décideurs tunisiens et étrangers.

L’édition 2019 a vu la participation de 1 320 participants, dont 261 de 38 pays.

Source : Tap.