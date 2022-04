La Tunisie présente son plan de réformes aux réunions de printemps du FMI et de la BM

La Tunisie, qui sollicite le Fonds monétaire international (FMI) pour un nouveau prêt de 4 milliards de dollars pour compléter le financement de son budget de l’Etat de 2022 et relancer son économie en panne, essayera de défendre son programme de réformes économiques présenté à cet effet en participant aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale (BM), qui s’ouvriront aujourd’hui, lundi 18 avril 2022, à Washington, et se poursuivront jusqu’au 22 avril.

La Tunisie sera représentée à ces rencontres par le ministre de l’Economie et du Plan, Samir Saied, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El-Abassi, qui seront présents à Washington, et la ministre des Finances, Sihem Nemsia, qui participera à distance, selon un communiqué ministère de l’Economie publié dimanche 17 avril.

Dans un entretien accordé au site économique Bloomberg Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI (Vidéo) a laissé entendre que la Tunisie va avoir besoin de la restructuration de sa dette, perspective dont les autorités tunisiennes voudraient ne pas avoir à discuter, car elle nécessiterait un passage devant le Club de Paris, réunissant les bailleurs de fonds.

A Washington, le ministre de l’Economie rencontrera de hauts responsables du FMI, de la BM, de la Banque africaine de développement (BAD), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) et de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga).

Samir Saied présidera également une conférence sur le climat et les opportunités d’investissement en Tunisie, qui sera organisée par la Chambre de commerce américaine en marge de ces rencontres.

Le ministre et le gouverneur de la BCT saisiront également cette occasion pour présenter le programme de réformes économiques visant à améliorer la croissance, à stabiliser les équilibres budgétaires et à soutenir les acquis sociaux. Ils chercheront également à soutenir le processus de réforme afin que la Tunisie puisse établir une transition économique durable et efficace, a indiqué le ministère.

La délégation tunisienne participera également à une série de conférences sur divers sujets dont la guerre entre la Russie et l’Ukraine et ses répercussions sur les pays pauvres et émergents.

Les réunions de printemps du FMI et de la BM seront l’occasion de réunir des acteurs d’horizons différents, des dirigeants du secteur public (banques centrales, ministères des finances et du développement, parlementaires) et du secteur privé, des représentants d’organisations de la société civile et des experts du monde universitaire autour des grands enjeux mondiaux tels que la situation économique mondiale, la lutte contre la pauvreté et le développement économique.

L’événement comprend également une série d’événements (séminaires, groupes de discussion régionaux, conférences de presse, etc.) sur des sujets liés à l’économie mondiale, au développement international et au système financier mondial.

I. B. (avec Tap).

