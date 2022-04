Tunisie : Olfa Hamdi évalue le rendement du gouvernement Bouden

Tweet Share Messenger

Le drame de la Tunisie depuis la fumeuse «révolution» 2011, qui n’a pas révolutionné grand chose, puisque tout dans le pays se détériore et tombe en ruine, c’est que le pouvoir politique s’y est tellement dévalorisé que tout le monde ou presque se croit en mesure d’accéder aux plus hautes charges de l’Etat.

C’est le cas de la présidente du parti de la Troisième République, récemment créé, Olfa Hamdi, qui avait été bombardée Pdg de la compagnie Tunisair pendant quelques mois en 2019, grâce à l’appui du parti islamiste Ennahdha, et qui, quelques mois plus tôt, avait vu sa candidature proposée par le même parti pour le poste de ministre des Affaires étrangères. Pas moins !

Cette jeune dame, qui n’a aucune expérience politique, ni même en matière de gestion des affaires publiques, s’est illustrée par un CV complètement bidonné, des mensonges en série et une prétendue carrière de femme d’affaires aux Etats-Unis, allégations que nous avons démentis sur ces mêmes colonnes.

Sa subite ascension et sa chute aussi rapide que fracassante n’ont pas dissuadé Mme Hamdi de poursuivre ses ambitions de pouvoir en faisant des déclarations où elle se permet d’évaluer le rendement du gouvernement.

Dans une déclaration à Shems FM, dimanche 17 avril 2022, elle a affirmé avoir «observé un certain nombre de manquements de la part du gouvernement», ajoutant que son parti avait écrit à ce sujet au Premier ministre Najla Bouden.

Mme Hamdi, qui était en visite au gouvernorat de Sfax, a ajouté, avec l’assurance et l’arrogance d’un superbe sans gêne que «le rendement du gouvernement Bouden est inférieur à ce qui est requis car il ne traite pas de manière participative et transparente avec le peuple tunisien» et qu’«il doit être transformé en un gouvernement de gestion des affaires courantes.»

Quelqu’un voit-il le bénéfice espéré d’une telle transformation ?

I. B.

Articles liés :

http://kapitalis.com/tunisie/2022/02/24/tunisie-olfa-hamdi-cree-un-parti-et-sy-voit-deja/

http://kapitalis.com/tunisie/2021/03/01/imed-hammami-confirme-olfa-hamdi-a-ete-nommee-par-ennahdha-a-la-tete-de-tunisair/