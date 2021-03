Imed Hammami confirme : «Olfa Hamdi a été nommée par Ennahdha à la tête de Tunisair

En réponse à une question relative à la nomination de Olfa Hamdi à la tête de Tunisair, par le parti Ennahdha, l’ancien ministre de la Santé et ancien porte-parole du parti islamiste, Imed Hammami, a confirmé le lien existant entre la Pdg limogée de la compagnie aérienne nationale et le parti islamiste.

M. Hammami, qui était l’invité principal de l’émission Wahch Echacha, sur la chaîne Attessia TV, hier soir, dimanche 28 février 2021, a déploré les attaques de Mme Hamdi contre l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), en estimant que cela a nui à son parti. «On aurait aimé voir les jeunes tunisiens prendre leur chance. Mais le résultat est mauvais. Cette nomination n’a pas profité à Tunisair et a beaucoup nui à Ennahdha», a-t-il dit, en confirmant que le nom de Mme Hamdi avait été proposé à Hichem Mechichi par le dirigeant d’Ennahdha qui était chargé des discussions avec le chef du gouvernement, dans une allusion limpide à Anouar Maarouf, lequel avait pourtant nié avoir été derrière cette nomination.

«Je n’ai rien personnellement contre Mme Hamdi. Je la respecte et elle est très compétente. Mais elle a commis de nombreuses erreurs. Ennahdha doit avoir suffisamment de courage pour tirer des conclusions de cette nomination de manière à éviter de commettre les mêmes erreurs à l’avenir», a-t-il ajouté.

Rappelons que Olfa Hamdi, 35 ans, a été nommée Pdg de Tunisair le 4 janvier 2021, pour être limogée à grand bruit, sept semaines plus tard, le 22 février. Outre les doutes exprimés autour de l’authenticité de son CV, Mme Hamdi s’est illustrée par un activisme inhabituel, multipliant les activités à caractère politique et entrant en conflit direct avec la centrale syndicale dans ce qui ressemble à un service commandé par… Ennahdha. Ce qui, on l’imagine, a fini par gêner (et le mot est faible) le chef du gouvernement.

I. B.