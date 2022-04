Cannes 2022 : Deux films tunisiens sélectionnés à la Quinzaine des Réalisateurs

Tweet Share Messenger

Les films tunisiens « Ashkal », premier long-métrage de Youssef Chebbi et « Sous les Figues » ( Under the Fig Trees), deuxième long-métrage d’Erige Sehiri ont été sélectionnés à la 54ème édition Quinzaine des Réalisateurs, section indépendante non compétitive du Festival de Cannes programmé du 17 au 28 mai 2022.

Le programmateur italien de festivals de cinéma, délégué général de la Quinzaine des réalisateurs Paolo Moretti et son comité de sélection ont dévoilé, ce mardi 19 avril 2022, la sélection de la 54e édition, parallèle du Festival de Cannes qui a pour vocation de «faire découvrir un large spectre de films, afin de mettre en valeur les pratiques les plus singulières et visionnaires du cinéma contemporain».

Notons que le Forum des Images organisera une reprise de la sélection dans ses salles du 16 au 26 juin prochain.

« Ashkal » Synopsis : «Tunisie, dans les jardins de Carthage, un quartier nouveau où les constructions modernes se juxtaposent aux chantiers abandonnés et aux friches vacantes, le corps d’un gardien est retrouvé calciné au milieu d’un chantier. Batal, un flic d’une cinquantaine d’années est chargé de l’enquête, il est assisté par sa jeune nièce, Fatma, une femme de trente ans. Les enquêteurs commencent par interroger les ouvriers des chantiers voisins mais sont loin d’imaginer ce qui les attend réellement dans cette affaire…»

« Sous les Figues » (coproduction entre la Tunisie, le Qatar, la Suisse et la France) Synopsis: «Un groupe d’adolescents passent leur été à travailler à la récolte des figues dans le nord-ouest de la Tunisie rurale. Melek et ses amies travaillent dans les vergers durant l’été, pour payer leurs études, préparer leur mariage ou aider leurs familles. Entre les figuiers, sous le regard des ouvrières plus âgées et des jeunes hommes, elles se dévoilent et se projettent, au seuil d’une vie d’adulte».

Y. N.