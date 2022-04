Nabil Baffoun : «Il n’est pas possible de changer la composition de l’Isie sur la base de décrets présidentiels»

Tweet Share Messenger

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Nabil Baffoun, n’a, logiquement, pas apprécié l’intention du président de la république, Kaïs Saïed, de changer la composition de l’instance avant les prochaines législatives anticipées, et il l’a fait savoir, ce mardi 19 avril 2022.

«Il n’est pas possible de changer l’instance électorale et de modifier la loi électorale en adoptant des décrets et des ordres présidentiels», a-t-il lancé sur les ondes de Shems FM.

Et d’ajouter que l’Isie a demandé à rencontre Kaïs Saïed depuis une quinzaine de jours, sans qu’elle n’ait, jusque-là, reçu de réponse.

Dans le même contexte, il a appelé le chef de l’Etat à la nécessité d’impliquer l’instance dans les préparatifs des échéances électorales à venir, la modification de la loi électorale et d’autres questions en cours d’élaboration, assurant qu’il est possible d’organiser un référendum en se basant sur la loi électorale actuelle.

C. B. Y.