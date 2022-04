Tunisie : Le PDL dénonce le caractère religieux du discours de Kaïs Saïed

Tweet Share Messenger

Le Parti destourien libre (PDL) a estimé, que le discours tenu hier, lundi 18 avril 2022, par le président de la république Kaïs Saïed, à l’occasion de la cérémonie de remise des prix aux enfants lauréats du concours de mémorisation du coran, a été «choquant». Et pour cause !

«Le PDL dénonce fermement la forme et le cadre dans lequel le discours de Kaïs Saïed a été présenté, et qui se rapproche de la nature d’un cercle religieux sous la tutelle d’un prédicateur pour diffuser un discours qui contredit les valeurs de l’Etat civil tunisien et qui est en violation flagrante du principe de séparation entre discours religieux et politique», lit-on dans le communiqué du parti de Abir Moussi.

Le PDL a également critiqué l’«acceptation par l’État tunisien du voile porté par des fillettes, de l’assassinat de leur innocence et de leur enfance et de la diffusion de l’idéologie obscurantiste qui considère la petite fille comme une « awra » et qui autorise implicitement les agressions sexuelles contre elle».

Dans son communiqué, le parti a également estimé que Saïed des propos à connotation chiites et qu’il a manqué de respect à l’Etat tunisien, à sa constitution et à ses institutions, l’invitant à s’excuser de son discours et à l’enlever de la page Facebook officielle de la présidence de la république.

C. B. Y.