Tunisie : rencontre au Kef pour promouvoir le travail en freelance dans le nord-ouest

Le deuxième Café de freelances organisé dans le cadre du projet de valorisation et de promotion du travail en freelance dans le milieu estudiantin au nord-ouest de la Tunisie se tiendra ce mardi 19 avril 2022 au centre Elife Kef à partir de 21heures.

Le phénomène du chômage des jeunes diplômés est étroitement lié à la qualité de l’enseignement supérieur et à son décalage par rapport à la réalité du marché de l’emploi.

Quant à la réalité du marché d’emploi, elle est souvent mal comprise ou elle manque de solutions adaptées à la réalité socio-économique et culturelle spécifique aux cibles.

Renforcer l’employabilité des jeunes diplômés

Les programmes d’intégration professionnelle peinent à renforcer l’employabilité des jeunes diplômés par des formations complémentaires. En outre le marché de l’emploi est en continuelle mutation surtout à l’ère de la démocratisation des TICs.

Le rôle des établissements d’enseignement supérieur (EES) ne doit plus se limiter à l’octroi des diplômes. Non seulement ils doivent impliquer tous les intervenants que ce soit du corps enseignant, personnel, étudiants ou des partenaires socio-économiques, mais aussi ils doivent avoir un outil fiable pour suivre de près les mutations socio- économiques des communautés locales, relever leurs besoins et concevoir ainsi des solutions adaptées sur mesure.

Pour ce faire, l’Institut supérieur des langues appliquées et d’informatique de Béja (ISLAIB) veut composer avec ses partenaires une stratégie de proximité et un outil de recensement et d’aide à la décision.

Valorisation du travail en freelance

Dans le cadre du projet PAQ-DGSE, l’ISLAIB veut mettre en place une démarche de qualité innovante et pionnière pour l’intégration des étudiants dans le marché du travail à travers la promotion et la valorisation du travail en freelance (ou le travail indépendant et l’auto-entrepreneuriat).

Cette démarche fait profiter les étudiants des avantages du travail en freelance comme le modèle de production et de travail le plus adapté aux spécificités de la région du nord-ouest et leur offre au même temps une passerelle du travail informel vers un cadre plus formel.

Ce projet vise à créer un modèle d’auto-gestion et d’auto-régulation pour les étudiants (la principale cible du projet) non seulement de l’ISLAIB mais aussi de tous les EES de l’université de Jendouba.

Ce modèle se concrétisera dans le lancement de la première étude autour du travail en freelance en Tunisie, la création d’une structure d’appui aux étudiants freelances du nord-ouest, l’incubation de la première coopérative des freelances dans le milieu estudiantin, l’organisation d’une série d’événements et de dynamique d’encadrement, de formation et d’intégration des étudiants-freelances dans le marché formel de l’emploi (salon annuel des freelances, une série de formations et de coaching, cafés des freelances, concours du meilleur étudiant-freelance,…).

Autour de ce projet et fort du succès de la première rencontre à Béja, qui s’est tenue le 31 mars 2022 à l’ISLAIB, cette nouvelle rencontre au Kef, inscrite dans le cadre du projet de modernisation et d’appui à la qualité de l’enseignement supérieur PAQ-DGSU de l’Université Jendouba et le PAQ-DGSE de l’ISLAIB, est organisée conjointement par l’ISLAIB Béja, Prod’it, ISI Kef, Centre Elife Kef et club Microsoft ISI Kef. Ce sera une nouvelle occasion pour ouvrir le débat autour des problématiques liées au mode de travail indépendant dans différentes régions du nord-ouest; et de mobiliser et impliquer les freelances dans la création de la première coopérative des travailleurs en freelances en Tunisie.

La rencontre vise à améliorer la compréhension des différents partenaires de la situation actuelle, des différentes opportunités et du fort impact socio-économique du travail en freelance en Tunisie; ouvrir le débat autour des problématiques liées au mode de travail indépendant dans différentes régions du nord-ouest; mobiliser et impliquer les freelances dans la création de la première coopérative des travailleurs en freelances en Tunisie; mobiliser les étudiants pour la valorisation du travail en freelance et intégration professionnelle précoce; motiver les freelances à coopérer pour améliorer leur situation précaire de travailleur indépendant et informel. Elle vise aussi à se rapprocher des freelances du nord-ouest et d’établir un lien de confiance et de proximité avec eux.