Vélorution organise la première foire aux vélos en Tunisie, en partenariat avec la commune de l’Ariana

Ph. d’archives.

L’Association Vélorution organise en partenariat avec la commune de l’Ariana, la première foire aux vélos et accessoires d’occasion en Tunisie, le 24 avril 2022, au Parc Bir Belhassan situé dans cette ville du nord de Tunis.

«Souk El Bisklette» vise à faciliter l’acquisition de vélo pour tous afin de généraliser sa pratique : «vendeurs et acheteurs se rencontrent pour donner seconde vie aux vélos et accessoires», indique l’association en ajoutant qu’une vente aux enchères, qui ciblera les articles rares, sera également organisée à l’occasion.

La foire aux vélos se déroulera de 9h à 13h, et les vendeurs sont appelés à se présenter dès 8h, et devront afficher les prix de leurs articles : «Ceux qui ont plus de 3 vélos à mettre en vente et/ou qui souhaitent faire des ventes aux enchères, sont priés de contacter l’association pour s’inscrire et ce, avant le 20 avril».

Vélorution se chargera avec la municipalité d’aménager l’espace et d’organiser l’évènement et conseillera les acheteur : Aucun des organisateurs ne tire profit financier, ni de l’acheteur, ni du vendeur , précise encore la même source.

Rappelons que l’association Vélorution développe depuis 2017, la culture du vélo et fait la promotion de ce mode de transport alternatif en ville: un allié contre le réchauffement climatique qui permet de préserver l’écologie et l’environnement, et qui s’inscrit aussi dans une logique de maintien de la santé, puisqu’il permet la pratique d’un sport régulier.

Y. N.