Zouhaïr Maghzaoui à propos de Néjib Chebbi : «Il est avide de pouvoir»

Le secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhaïr Maghzaoui, n’a pas mâché ses mots, ce mardi 19 avril 2022, en parlant du politicien Ahmed Néjib Chebbi, qui a l’intention de contribuer à former un «Front de salut national», notamment avec les islamistes d’Ennahdha.

Selon le nationaliste arabe, ce front sera voué à l’échec. Il a, par ailleurs, estimé que Najib Chebbi a une grande soif de pouvoir et qu’il tente de compenser ses échecs dans les précédentes élections (depuis 2011), et ce en investissant dans les crises du pays.

«Le principal pilier de ce front est le mouvement Ennahda et certaines des élites qui gravitent dans son orbite […] On est passés à la formation de gouvernements parallèles, et cela est très dangereux», a-t-il prévenu sur les ondes de Shems FM.

Et d’ajouter que le président d’Ennahda, Rached Ghannouchi, est le maître de ces idées et qu’il risque de reproduire le scénario libyen en Tunisie.

C. B. Y.