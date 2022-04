Axel van Trotsenburg réitère l’appui de la BM à la Tunisie

Tweet Share Messenger

Après sa rencontre avec le ministre de l’Economie et du Plan, Samir Saïed, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El-Abassi, le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel van Trotsenburg, a publié le post suivant sur son compte Twitter.

«J’ai réitéré notre appui (Banque mondiale, Ndlr) dans un contexte de hausse des prix des hydrocarbures et des denrées alimentaires. Les réformes envisagées du secteur privé pour la création d’emplois pour les jeunes sont encourageantes.»

On notera au passage que M. Van Trotsenburg n’a pas émis d’appréciation sur les autres axes du programme des réformes économiques présenté par la Tunisie aux bailleurs de fonds, et ce en appui à sa demande d’aide financière. Ces axes, les plus importants, concernent notamment la réduction de la masse salariale dans le secteur public, la restructuration et la privatisation des entreprises publiques opérant dans les secteurs concurrentiels, la réduction des dépenses de compensation et la baisse des dépenses de fonctionnement de l’Etat, qui ne bénéficient pas d’un consensus à l’échelle nationale, et que le gouvernement aura beaucoup de mal à mettre en œuvre dans un contexte de crise politique, économique, financière et sociale inédite dans le pays.

I. B.