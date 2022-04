TunisianStartups lance une réflexion sur l’écosystème de l’innovation en Tunisie

Le Think Tank de TunisianStartups dévoile la nouvelle task force nationale pour le Startup Act 2.0 visant à impulser l’écosystème de l’innovation technologique et de l’entrepreneuriat en Tunisie.

En février 2021, TunisianStartups a lancé un think tank pour répondre aux besoins et problématiques de l’écosystème de l’innovation en Tunisie qui demande de la réflexion, de l’analyse, de la projection et un ensemble d’actions concrètes pour soutenir les startups tunisiennes et renforcer cette volonté d’innover et d’entreprendre portée par le cadre réglementaire, en l’occurrence le Startup Act promulgué le 17 avril 2018.

C’est dans ce contexte que, dans le cadre du projet Think Tank By TunisianStartups, a été organisée une session de dialogue le 12 avril 2022 à The Dot, portant sur la contribution des startups dans l’économie tunisienne et évoquant le lancement des discussions autour du Startup Act 2.0.