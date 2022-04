Le sport tunisien en deuil : Décès de Younes Chetali ancien président de la Cnot et de la FTF

Younes Chetali, ancien athlète et ancien footballeur ayant notamment présidé la Fédération tunisienne de Football( FTF) et le Comité national olympique tunisien (Cnot), est décédé ce jeudi 21 avril 2022.

A l’âge de 91, l’homme qui a consacré sa vie au sport a tiré sa révérence à l’aube, annonce le Cnot, en regrettant le départ d’un Grand qui a toujours fait honneur à son pays et qui s’est engagé dans différentes disciplines sportives, en rappelant que le défunt a notamment évolué en tant que joueur avec l’Etoile sportive du Sahel (ESS) et avec l’équipe nationale qui a été à la tête de la direction du sport militaire durant 10 années.







Il a également présidé la Fédération tunisienne d’athlétisme de 1999 à 2009, puis la FTF (1996-1997), avant de devenir président du Cnot de 2011 à 2013, tout en exerçant le poste de délégué général du sport et en poursuivant également sa carrière à l’armée.

En 2019 il a été décoré par la présidence de la république de l’insigne de l’Ordre de la République à plusieurs pour sa contribution au développement du domaine sportif en Tunisie.

La FTF, la FTA, l’ESS et le CNOT, et de nombreux sportifs ont rendu hommage à Tounes Chetali, l’homme qui incarne la persévérance, le dévouement, le sacrifice, le dépassement de soi, et la rigueur.. celui qui est l’ami de tous et de toutes les disciplines sportives.

